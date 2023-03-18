880 окупантів і п’ять танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

З початку широкомасштабного вторгнення по 18 березня російська армія втратила вбитими близько 164 200 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 880 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 511 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 830 (+7) од,

артилерійських систем – 2 560 (+8) од,

РСЗВ – 506 (+2) од,

засоби ППО ‒ 265 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

Нагадаємо, Збройні сили відбили за добу понад 100 атак росіян на Донбасі. Ворог надалі наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.