880 окупантів і п’ять танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

З початку широкомасштабного вторгнення по 18 березня російська армія втратила вбитими близько 164 200 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 880 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 511 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 830 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 560 (+8) од,
- РСЗВ – 506 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 259 (+1).
Нагадаємо, Збройні сили відбили за добу понад 100 атак росіян на Донбасі. Ворог надалі наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.