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880 окупантів і п’ять танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

Окупанти наступають на п’яти напрямках.

880 окупантів і п’ять танків: Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу
Фото: тг-канал Sternenko

З початку широкомасштабного вторгнення по 18 березня російська армія втратила вбитими близько 164 200 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 880 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 511 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 830 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2 560 (+8) од,
  • РСЗВ – 506 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

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Нагадаємо, Збройні сили відбили за добу понад 100 атак росіян на Донбасі. Ворог надалі наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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