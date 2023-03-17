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Росіяни обстріляли три громади на Сумщині

Під час обстрілів ніхто не постраждав.

Росіяни обстріляли три громади на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодня, 17 березня, росіяни обстріляли Шалигинську, Есманську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

По території Білопільської громади росіяни били з мінометів (1 приліт), гранатометів (150 пострілів) та артилерії (7 прильотів з САУ).

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Шалигинську громаду росіяни обстріляли з САУ (9 прильотів) та мінометів – 17 прильотів.

По Есманській громаді зафіксовано 2 прильоти з міномету.

Під час обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, війська РФ обстріляли з “Ураганів” Українськ Селидівської громади на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. Врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм.

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