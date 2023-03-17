Росіяни обстріляли три громади на Сумщині

Під час обстрілів ніхто не постраждав.

Сьогодня, 17 березня, росіяни обстріляли Шалигинську, Есманську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

По території Білопільської громади росіяни били з мінометів (1 приліт), гранатометів (150 пострілів) та артилерії (7 прильотів з САУ).

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з САУ (9 прильотів) та мінометів – 17 прильотів.

По Есманській громаді зафіксовано 2 прильоти з міномету.

Під час обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, війська РФ обстріляли з “Ураганів” Українськ Селидівської громади на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка,1980 р.н. Врятувати її життя не вдалося, жінка померла в лікарні від отриманих травм.