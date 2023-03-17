Поліцейські підозрюють киянина у продажі зброї

При обшуку у чоловіка знайшли пістолет, карабін та кулумет.

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру у незаконному збуті зброї 57-річному киянину.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний знайшов у інтернеті покупця зброї з Мерефи Харківського району.

“Обговоривши умови та вартість товару, зловмисник у грудні переправив чоловіку обріз гвинтівки “Мосіна” калібру 7,62 мм. У такий же спосіб покупець 11 березня замовив та отримав пістолет “ТТ”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у чоловіка правоохоронці вилучили 3 пістолети, карабін, 2 корпуси гранати Ф1, кулемет, гвинтівку, пістолет-кулемет, набої, 3 пластикові банки з речовиною зовні схожою на порох та інше.

Вилучені у підозрюваного речові докази були направлені на експертизу.

Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські вилучили наркотики та зброю у бюро ритуальних послуг. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили автомат, пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різного калібру, гранату “Ф-1” та арбалет.