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У Києві та області частково введені стабілізаційні графіки відключення світла

Енергооб’єкти не можуть передавати енергію через пошкодження обладнання.

У Києві та області частково введені стабілізаційні графіки відключення світла
Фото: ДТЕК

У п’ятницю 17 березня у Києві та області частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram ДТЕК.

“У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області”, – поінформували у ДТЕК.

Згідно з повідомленням, через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

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Нагадаємо, учора мережеві відключення застосовувалися у столиці, Житомирській і Київській областях.

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