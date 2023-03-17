Українські захисники відбили атаки росіян у районах Кліщівки та Іванівського, що біля Бахмута, - Генштаб

На Куп’янському та Лиманському росіяни знову безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Українські захисники відбили атаки окупаційних військ у районах населених пунктів Кліщівка та Іванівське, що біля Бахмута.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рашисти не полишають спроб захопити Бахмут, де тривають постійні позиційні бої, додали в командуванні.

За даним Генштабу, протягом доби Росія завдала 19 авіаційних ударів та здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 17 березня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Рашисти продовжують здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області окупати тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області;

оперативна обстановка без суттєвих змін. Рашисти продовжують здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області окупати тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області; на Куп’янському та Лиманському росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Знову артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка - Луганської. Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного;

та росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Знову артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка - Луганської. Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного; на Бахмутському ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Олександро-Шультине Донецької області;

ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Олександро-Шультине Донецької області; на Авдіївському , Мар’їнському та Шахтарському загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області;

, та загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області; Времівка Донецької області; Добра Надія - Дніпропетровської, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Херсон, Берегове Велетенське і Кізомис на Херсонщині.

Нагадаємо, як повідомив старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ян Стаббс, із травня 2022 року у боях за Бахмут російське регулярне військо та ПВК “Вагнер” втратили убитими й пораненими від 20 до 30 тисяч осіб.

За словами голови об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, Росія досягає "невеликих тактичних успіхів" у районі українського Бахмута, але "ціною великих втрат".