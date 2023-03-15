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Росія має невеликі тактичні успіхи в Бахмуті, але ціною великих втрат, - генерал США

"Росія продовжує жорстоко розплачуватись життям і військовою технікою за продовження війни на свій вибір", - сказав Міллі.

Росія має невеликі тактичні успіхи в Бахмуті, але ціною великих втрат, - генерал США
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі
Фото: ЕРА/UPG

Росія досягає "невеликих тактичних успіхів" у районі українського Бахмута, але "ціною великих витрат".

Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає CNN.

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За словами Міллі, зараз в українському місті та довкола нього тривають запеклі бої, а в інших місцях на лінії фронту відбулися "значні артилерійські перестрілки, але жодна зі сторін не досягла значного маневру".

Генерал зазначив, що через понад рік після початку вторгнення в Україну російських солдатів кинули на війну без "будь-якої узгодженої координації та керівництва".

"Росія продовжує жорстоко розплачуватись життям і військовою технікою за продовження війни на свій вибір", - сказав Міллі.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що росіяни безуспішно намагаються оточити Бахмут і просунутися вперед.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, у Росії через рік після вторгнення в Україну "закінчуються можливості та друзі", а підтримка України союзниками не зменшиться.

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