Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі мешканці Харківщини

Жінка готувала навчальний заклад для роботи за російськими стандартами.

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності жінці, котра впроваджувала стандарти російської освіти.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції Харківської області.

53-річна мешканка міста Куп’янськ у червні минулого року була призначена виконуючою обов’язки директора “Куп’янського ліцею №1 Куп’янської міської ради Харківської області”.

Вона впроваджувала у навчальному закладі освітній процес російською мовою, а також збирала списки вчителів, які погодилися працювати під керівництвом окупаційної влади.

Жінка повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення та поступове впровадження стандартів освіти РФ. Вона почала підготовку приміщення школи до нового 2022-2023 навчального року, склала відомість про виготовлення свідоцтва про повну загальну середню освіту 33 учням.

Також підозрювана підготувала для вручення випускникам 11 класів атестати про отримання основної загальної освіти за російськими стандартами.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили чотирьох осіб, які під час окупації селища Хотімля Чугуївського району жорстоко вбили двох місцевих мешканців. Двох фігурантів затримано.