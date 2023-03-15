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На переговорах у Бресті Резніков послав росіян слідом за їхнім кораблем, - ЗМІ

Росіяни запропонували Резнікову, щоб Україна здалася.

На переговорах у Бресті Резніков послав росіян слідом за їхнім кораблем, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

На українсько-російських переговорах у Бресті, котрі відбувались на межі лютого-березня 2022 року, міністр оборони Олексій Резніков різко відмовився від російської пропозиції про капітуляцію.

Про це повідомляє Gazeta Prawna з посиланням на власні джерела.

"Під час цих зустрічей росіяни запропонували Резнікову, щоб Україна здалася. Керівник українського Міністерства оборони у відповідь послався на відомий діалог з острова Зміїний (відповідь українського прикордонника російським морякам - ред.). Він відправив їх на х*й", – йдеться у публікації польських ЗМІ.

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Нагадаємо, що бійці польського спецназу забезпечували безпеку представників України на переговорах у Бресті. Військовослужбовці, які брали участь у польотах, підтверджують, що ризик інцидентів був прорахований під час операції. 

Як раніше зазначив колишній премʼєр Ізраїлю Нафталі Беннет, у лютому-березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Росія та Україна були готові до серйозних поступок для врегулювання конфлікту. Але все це втратило сенс після того, як розкрилися факти вбивств мирного населення Бучі.

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