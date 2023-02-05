Переговори України з Росією втратили сенс після Бучі, - Беннет

Він вважає, що ще в лютому-березні 2022 року Росія та Україна були готові до серйозних поступок для врегулювання конфлікту.

У лютому-березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, Росія та Україна були готові до серйозних поступок для врегулювання конфлікту. Але все це втратило сенс після того, як розкрилися факти вбивств мирного населення Бучі.

Про це заявив колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, передає "Радіо Свобода".

За його словами, саме він був першим іноземним лідером, з яким президент РФ Володимир Путін зустрівся після 24 лютого. Їхня розмова відбулася 5 березня 2022 року в Сочі

Беннет розповів, що про посередницьку допомогу його попросив і Володимир Зеленський. Після цього ізраїльський премʼєр провів серію окремих переговорів з обома лідерами та передавав "чернетки" можливої угоди про припинення вогню.

За його словами, на переговорах Путін погодився не вимагати роззброєння України. Зеленський натомість нібито погоджувався відмовитися від вимог про вступ України до НАТО.

В Офісі президента України повідомлення колишнього ізраїльського премʼєра наразі не коментували.

Нагадаємо, раніше Бенетт заявив, що на початку повномасштабного вторгнення отримав від президента РФ обіцянку не вбивати Зеленського. В Офісі президента України зазначили, що такі заяви Беннета "викликали здивування".

У березні ізраїльські ЗМІ писали, що Бенетт під час телефонної розмови порекомендував Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України. За словами джерела видання в українському уряді, прем’єр Ізраїлю ініціював телефонну розмову з Зеленським. Під час розмови, яка відбулася 8 березня, він порадив президенту України погодитись на умови Росії.

В Офісі президента України заперечили інформацію про те, що Бенетт закликав Зеленського капітулювати перед Путіним.

Бенетт очолював уряд Ізраїлю до червня 2022 року.