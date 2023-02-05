Дивні інсайди ексів про "посередництво", - Подоляк про нібито обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

Подоляк підкреслив, що за російським вторгненням стоїть бажання знищити нашу державу та вбивати українців.

В Офісі президента викликали здивування заяви ексочільника ізраїльського уряду Нафталі Бенетта, що стосуються нібито обіцянки Володимира Путіна не вбивати українського лідера Володимира Зеленського.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав він.

Подоляк підкреслив, що за російським вторгненням в Україну стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання країни-агресора знищити нашу державу та вбивати українців.

Нагадаємо, що колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенетт заявив, що на початку повномасштабного вторгнення отримав від президента РФ обіцянку не вбивати українського президента Володимира Зеленського.

У березні ізраїльські ЗМІ писали, що Бенетт під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

За словами джерела видання в українському уряді, прем’єр Ізраїлю ініціював телефонну розмову з Зеленським. Під час розмови, яка відбулася 8 березня, він порадив президенту України погодитись на умови Росії. В Офісі президента України заперечили інформацію про те, що Бенетт закликав Зеленського капітулювати перед Путіним.

Бенетт очолював уряд Ізраїлю до червня 2022 року.