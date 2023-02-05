Резніков: 6 лютого починаються навчання українців на танках Leopard

Він закликав критично ставитися до вкидів про наступ росіян.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Генеральний штаб тримає ситуацію з російським наступом на контролі.

Про це Резніков заявив у ході прес-конференції у неділю, 5 лютого, інформує LB.

"Несподіванок не буде. Було багато вкидів, в тому числі щодо наступу 5 лютого. Тому закликаю всіх критично ставитися до такої інформації. Наші Сили оборони тримаються. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ. Ні поруч з Черніговом чи Харковом немає ударних груп. Не потрібно піддаватися різним панічним вкидам. Сьогодні прикородонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізми. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного Головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили", - сказав міністр.

За його словами, завтра, 6 лютого, починаються навчання українських екіпажів на танках Leopard.

"Літаки теж будуть. Питання які. Це можуть бути F-16, Grippen чи якісь інші", - додав міністр.

Міністр уточнив, що росіяни намагаються тиснути зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, не жалкуючи ні мобіків, ні зеків.

Нагадаємо, що 4 лютого з Канади вилетів літак з першим бойовим танком Leopard-2 для України.

Українські військові вже відправилися на навчання роботі з системами протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba.