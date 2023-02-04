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З Канади вилетів літак з першим танком Leopard для України

Літак вилетів з Галіфакса.

З Канади вилетів літак з першим танком Leopard для України
Фото: Міноборони

З Канади вилетів літак з першим бойовим танком Leopard-2 для України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України з посиланням на міністерку національної оборони Канади Аніту Ананд.

“Сьогодні літак Королівських військово-повітряних сил Канади вилетів з Галіфакса з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада надсилає в Україну”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Міноборони

Канада взяла зобов'язання поставити Україні 4 основних бойових танки Leopard-2 з запасів Збройних Сил країни.

Фото: Міноборони

“Канада підтримує народ України – і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України технікою, необхідною для перемоги”, – сказала Ананд.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Нагадаємо, Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків “Leopard 2”. Деякі з танків призначені для тренувань, а інші – броньовані евакуаційні машини. 

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