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Канада передасть Україні танки Leopard 2

Кількість танків може і збільшитись.

Канада передасть Україні танки Leopard 2
Фото: Пресслужба Аніти Ананд

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна надішле Україні чотири танки Leopard 2.

Про це повідомила журналістка Енні Бержерон-Олівер.

Крім того, Ананд повідомила, що Канада також надішле військових, щоб допомогти українцям навчитися користуватися цими танками. 

Чотири танки боєготові і будуть розгорнуті “найближчими тижнями”.

“Ананд каже, що Канада та її партнери працюватимуть разом, щоб об’єднати боєприпаси та запасні частини. Про 4 танки Ананд каже, що “це число може зрости”, - написала журналістка.

Міністерка оборони Канади наголосила, що кількість танків, які будуть надані, була “обережно” вибрана, щоб це не вплинуло на боєготовність Канади. 

Наразі Канада має 82 основні бойові танки Leopard 2 і 30 інженерних і евакуаційних машин Leopard 2, які забезпечують рухливість парку бойових машин.

Раніше повідомлялось, що Збройні сили Канади розглядають можливість відправки танків Leopard в Україну і наразі визначають кількість техніки, яку вони можуть надати.

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