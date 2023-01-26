Росіяни обстріляли сільраду на Херсонщині, одна людина загинула

Російські окупанти вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради у Херсонській області.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул.

“Напевно, виродки думали, що там військовий об'єкт”, - написав він.

Вілкул розповів, що загинув один співробітник, чоловік 1969 р.н.

Ще четверо отримали поранення, їх було евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк.

Нагадаємо, вдень 26 січня внаслідок обстрілу росіянами селища Очеретине на Донеччині загинули 2 людини.