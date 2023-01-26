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Бахмут, Соледар, Часів Яр, Торецьк охопили сигналом українського армійського радіо

Концерн РРТ встановив у Донецькій області додатковий передавач.

Бахмут, Соледар, Часів Яр, Торецьк охопили сигналом українського армійського радіо

Міста Бахмут, Соледар, Часів Яр, Торецьк охопили сигналом українського армійського радіо.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Концерн РРТ, що належить до сфери управління Держспецзв'язку, за ініціативи Донецької обласної адміністрації встановив у Донецькій області додатковий передавач потужністю 2 кВт", - повідомили в Держспецзв'язку.

Для доступу до мовлення потрібно налаштувати FM-передавач на частоту 102.4 МГц.

Нагадаємо, раніше відновили відновили зв'язок та інтернет у деяких населених пунктах Чернігівщини, Одещини і Донеччини.

Очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти дуже активно глушать мобільний зв’язок та інтернет на захплених територіях, аби люди не могли передавати українській стороні інформацію, та щоб брехати населенню про “перемоги” на фронті.

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