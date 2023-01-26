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Армія РФ "здулась" на запорізькому напрямку: Генштаб показав "надувні" російські танки

Окупанти нарощують присутність своїх "танкових підрозділів".

Армія РФ "здулась" на запорізькому напрямку: Генштаб показав "надувні" російські танки
Фото: Генштаб

На Запорізькому напрямку російські окупанти використовують гумові танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російська армія «здулась» на запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

"Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для «гумових» виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", - додали в Генштабі.

Фото: Генштаб

Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті оголосив дозвід надати Україні танки Leopard. Він також дозволив іншим країнам реекспортувати їх українцям.

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