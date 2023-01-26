Внаслідок обстрілу росіянами селища на Донеччині загинули 2 людини

Вдень 26 січня внаслідок обстрілу росіянами селища Очеретине на Донеччині загинули 2 людини.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями селища Очеретине”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Двом місцевим мешканцям, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям.

Пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні. Йому надана медична допомога.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв лікарню біля Краматорська. Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.