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Внаслідок обстрілу росіянами селища на Донеччині загинули 2 людини

Щонайменше одна людина дістала поранення.

Внаслідок обстрілу росіянами селища на Донеччині загинули 2 людини
Фото: Telegram / Павло Кириленко

Вдень 26 січня внаслідок обстрілу росіянами селища Очеретине на Донеччині загинули 2 людини. 

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями селища Очеретине”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Двом місцевим мешканцям, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям.

Пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні. Йому надана медична допомога.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв лікарню біля Краматорська. Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.

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