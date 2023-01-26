Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Унаслідок атаки росіян у Голосіївському районі є загиблий і поранені (оновлено)
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
ГоловнаСуспільствоПодії

​Поліція Одеси затримала чоловіка, який запустив феєрверк під час тривоги

Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії, на Одещині пошкоджено два об‘єкти енергетичної інфраструктури.

​Поліція Одеси затримала чоловіка, який запустив феєрверк під час тривоги
Ілюстративне фото
Фото: страница на Facebook Натальи Королевской

В Одесі під час ракетної небезпеки запустили феєрверк. Наразі порушника вже затримала поліція.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Максим Марченко

"Вчора під час ракетної небезпеки в м. Одеса на вулиці Генерала Бочарова був запущений фейерверк. В той самий час були прильоти по Дніпру та Запоріжжю, загинули люди. Поліція вже затримала порушника та він в усьому зізнався", - написав він.

"Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія…", - додав Марченко.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії, на Одещині пошкоджено два об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 1 січня в Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти. Загаллом за перший день 2023 року правоохоронці зафіксували понад 80 повідомлень про використання піротехнічних засобів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також