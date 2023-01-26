​Поліція Одеси затримала чоловіка, який запустив феєрверк під час тривоги

В Одесі під час ракетної небезпеки запустили феєрверк. Наразі порушника вже затримала поліція.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Максим Марченко

"Вчора під час ракетної небезпеки в м. Одеса на вулиці Генерала Бочарова був запущений фейерверк. В той самий час були прильоти по Дніпру та Запоріжжю, загинули люди. Поліція вже затримала порушника та він в усьому зізнався", - написав він.

"Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це навмисне, це вже буде зовсім інша історія…", - додав Марченко.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії, на Одещині пошкоджено два об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 1 січня в Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти. Загаллом за перший день 2023 року правоохоронці зафіксували понад 80 повідомлень про використання піротехнічних засобів.