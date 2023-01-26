Укрзалізниця повідомляє про затримку шістьох потягів через російські обстріли

Затримки складають від 30 хвилин до 2 годин.

Через російські обстріли затримуються шість потягів: на Одещині, Львівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, із затримками рухається потяг №77/78 Ковель-Одеса (+1 год 07 хв), №743/744 Київ - Львів (+54 хв), №91/92 Одеса-Харків (+42 хв), №191/192 Одеса - Краматорськ (+42 хв) та №787/788 Шостка - Київ (+30 хв).

Пересадку пасажирів Інтерсіті+ №712 Київ - Краматорськ на резервний поїзд далекого сполучення під теплотягою успішно завершено, поїзд вирушить із Краматорська до столиці орієнтовно на 2 години пізніше розкладу.

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Наразі на залізничних вокзалах України відкрито "Пункти незламності", а на найбільших - "Фортеці незламності", де можна випити теплого чаю, зарядити гаджети та знайти гарантований зв’язок.

Повідомлялося, що сьогодні українська ППО збила 47 із 55 російських ракет. На території кількох районів Київщини знайдені уламки. Люди не постраждали. Але є влучання в енергетичний об'єкт.

У Києві внаслідок падіння уламків ракети загинула людина, ще дві людини отримали поранення.

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, ще семеро дістали поранення.