Фігурант – колишній радянський військовий, уродженець Росії, в Україні живе від часу встановлення Незалежності.

Під час безпекових заходів щодо об’єктів критичної інфраструктури СБУ викрила в Івано-Франківську місцевого мешканця, який у соцмережі агітував за «руський мір».

Про це повідомляє СБУ.

“У своїх профілях чоловік поширював дописи на підтримку володимира путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. Фігурант – колишній радянський військовий, уродженець рф, в Україні живе від часу встановлення Незалежності”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків за місцем його проживання СБУ вилучила телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали розпочату у 2014 році збройну агресію Російської Федерації проти України, в тому числі представників збройних формувань РФ та незаконних збройних формувань, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Готується обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі підполковника СБУ викрили на держзраді. Він “зливав” секретні дані ворогу.