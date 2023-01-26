На Київщині є влучання в енергетичний об'єкт

На Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Є влучання в енергетичний об'єкт. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад. Також є влучання в енергетичний об’єкт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють.

Нагадаємо, на території кількох районів Київщини знайдені уламки російських ракет. Люди не постраждали.

Зранку 26 січня на по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях працювала система протиповітряної оборони.