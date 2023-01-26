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Українські солдати вперше проходитимуть спеціалізовану підготовку в Норвегії

Зокрема, воїни навчатимуться влучній стрільбі, командному управлінню та проходитимуть медпідготовку.

Українські солдати вперше проходитимуть спеціалізовану підготовку в Норвегії
Норвезькі військовослужбовці під час військових навчань Iron Spear 2022
Фото: EPA/UPG

Українські солдати вперше пройдуть у Норвегії навчання з влучної стрільби, командного управління та проходитимуть медичну підготовку.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на місцеві видання.

Перші українські солдати, близько ста осіб, прибудуть цієї весни на базу Національної гвардії в Тронделаг. Вони пробудуть у Норвегії п'ять-шість тижнів, перш ніж нові українські контингенти прийдуть на зміну пізніше цього року.

У минулому на норвезькій землі перебувала менша кількість українських солдатів, але лише для того, щоб пройти підготовку на обладнанні, наданому Норвегією.

"Новим є те, що ми пропонуємо спеціалізовану підготовку для українських солдатів у Норвегії, не лише пов'язану з матеріальною частиною. Тепер будуть тренінги з санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління", - повідомив журналістам міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

За його словами, це великий внесок, який буде помітним.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам підтвердив, що його країна передасть нашій державі танки Leopard. Кількість техніки міністр не озвучив.

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