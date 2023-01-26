Головне за ніч четверга, 26 січня: ранкова ворожа ракетна атака, нічний наліт "шахедів"

Вранці 26 січня росіяни здійснили чергову ракетну атаку: за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, очікується понад 30 ракет.

Вибухи ППО лунали в Київській та Вінницькій областях, голова Львівської ОВА повідомив, що ракети рухаються до його області. Телеграм-канали пишуть про вибухи на Одещині та в столиці. Ракета йшла на низькій висоті і з'явилась одразу над Києвом.

У Вінницькій області також є влучання, повідомив Юрій Ігнат.

У Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві органи влади і Збройні сили України.

Через загрозу російської ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення електроенергії.

“Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – ідеться в повідомленні ДТЕК.

“У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”, – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски ударних безпілотників окупанти здійснювали із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 “шахеди”, які були знищені Силами оборони України.

“Усі 24 знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України”, – зазначили у Повітряних силах.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”.

У повітряному простор столиці захисники збили близько 15 БпЛА.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу “Орлан-10” і один – типу “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

Противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрем, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні.

Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 123 860 осіб. Учора Збройні сили ліквідували близько 870 окупантів, 14 танків, 2 літаки і гелікоптер.

Про інші втрати противника – в новині.

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