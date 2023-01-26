Голови ОВА повідомили про загрозу масованого ракетного удару. Ракети вже в повітряному просторі України

Слід перебувати в укриттях і зменшити навантаження на енергосистему.

Голови ОВА повідомили про загрозу масованого ракетного удару. Очільник Житомирської адміністрації Віталій Бунечко написав, що зараз слід максимально знизити навантаження на енергосистему області та країни. Це дозволить енергетикам краще підготуватися до надзвичайних ситуацій.

"Вимкніть усі зайві електроприлади! Будьте готові до екстрених відключень електрики! Не користуйтеся ліфтами. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких, перебувайте в укриттях", – написав він.

Очільник Одеської ОВА Сергій Марченко повідомив у Телеграм, що ворог готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

У Київській ОВА також повідомили про загрозу ракетної атаки для всієї території країни. Українців закликали бути в укриттях або дотримуватись правил двох стін.

Близько 8:15 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що ворожі ракети вже в повітряному просторі України.

У регіонах почали екстрено відключати електроенергію, аби запобігти масштабним пошкодженням.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували ударними безпілотниками. Усі 24 БпЛА були збиті, з них 15 – над столицею.