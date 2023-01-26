У бою за Бахмут прикордонники знищили штурмовий підрозділ окупантів

Про це повідомив речник Одеської обласної війської адміністрації Сергій Братчук.

“Десяток російських солдатів захотіли перевірити міцність оборонних позицій одного з прикордонних підрозділів. Що ж, перевірили”, – написав він.

Прикордонники, під прикриттям обстрілу, наблизились до противника й ліквідували більшість підрозділу окупантів.

Фото: Телеграм-канал Сергія Братчука

Нагадаємо, єгері-десантники розповіли, як у районі Бахмута лише декільком українським бійцям вдалося знищити штурмовий підрозділ російських окупантів.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 25 січня 2023 орієнтовно склали 123 080 осіб.