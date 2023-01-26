Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Папа Римський уперше зустрівся з керівниками основних українських церков. Онуфрій не поїхав
Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями
Новий посол Сполучених Штатів у РФ вирушить до Москви найближчими днями
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Депутатів проросійських партій – до відповідальності. Результати соцопитування
Зеленський надав чинності санкціям РНБО щодо діячів УПЦ (МП), зокрема Новінського і Павла (Лебедя)
Зеленський надав чинності санкціям РНБО щодо діячів УПЦ (МП), зокрема Новінського і Павла (Лебедя)
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів

Українські військові знищили більшість російського підрозділу.

Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів
Фото: Телеграм-канал Сергія Братчука

У бою за Бахмут прикордонники знищили штурмовий підрозділ окупантів

Про це повідомив речник Одеської обласної війської адміністрації Сергій Братчук.

“Десяток російських солдатів захотіли перевірити міцність оборонних позицій одного з прикордонних підрозділів. Що ж, перевірили”, – написав він.

Прикордонники, під прикриттям обстрілу, наблизились до противника й ліквідували більшість підрозділу окупантів.

Фото: Телеграм-канал Сергія Братчука

Нагадаємо, єгері-десантники розповіли, як у районі Бахмута лише декільком українським бійцям вдалося знищити штурмовий підрозділ російських окупантів.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 25 січня 2023 орієнтовно склали 123 080 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також