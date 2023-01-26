Канада може передати Україні щонайменше 10 танків “Leopard”, – ЗМІ

Збройні сили Канади розглядають можливість відправки танків Leopard в Україну і наразі визначають кількість техніки, яку вони можуть надати.

Про це пише видання ottawacitizen.com з посиланням джерела у Департаменті національного захисту канадського уряду.

Королівські військово-повітряні сили Канади можуть, у разі потреби, використати свої транспортні літаки C-17 для переміщення танків до Польщі, кажуть канадські військові інсайдери. Звідти бронетехніку могли б транспортувати в Україну.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у середу, що немає заяв з цього приводу. Однак він припустив, що це може статися найближчим часом.

“Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що найближчими днями у нас буде чим поділитися”, – додав очільник уряду країни.

Видання зазначає, що Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків “Leopard 2”. Деякі з танків призначені для тренувань, а інші – броньовані евакуаційні машини. Джерела інформують, що Канада може надати Україні щонайменше 10 танків.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що Канада підтримає постачання танків Україні.

Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

Окрім того, Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2.Таким чином союзники отримали необхідний дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.