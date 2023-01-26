Над Київщиною та Черкащиною працють сили противіповітряної оборони

У повітряному просторі Київської та Черкаської областей працюють сили Противіповітряної оборони Збройних сил України.
Про це повідомили в обласних військових адміністраціях регіонів.
“Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – закликали у Київській ОВА.
Мешканцяям нагадали про необхідність зберігання інформаційної тиші.
“У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів”, – йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в областях триває.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області російська армія влучила у промислове підприємство.