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Над Київщиною та Черкащиною працють сили противіповітряної оборони

Повітряна тривога триває.

Над Київщиною та Черкащиною працють сили противіповітряної оборони
Фото: Одеса офіційно

У повітряному просторі Київської та Черкаської областей працюють сили Противіповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомили в обласних військових адміністраціях регіонів.

“Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги”, – закликали у Київській ОВА.

Мешканцяям нагадали про необхідність зберігання інформаційної тиші. 

“У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів”, – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в областях триває.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області російська армія влучила у промислове підприємство.

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