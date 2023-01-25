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Навчання українців на танках Abrams може початися через "тижні, а не місяці", - Білий дім

Рішення надати Україні передові західні танки готувалося кілька тижнів і було як дипломатичним, так і військовим зусиллям.

Навчання українців на танках Abrams може початися через "тижні, а не місяці", - Білий дім
Фото: Пресслужба Пентагону

Пентагону, ймовірно, знадобляться “тижні, а не місяці”, щоб завершити план навчання для танків M1 Abrams і розпочати його. Але придбання танків і завершення такого навчання займе місяці.

Про це повідомляє CNN.

“У сьогоднішні оголошення було багато дипломатії”, - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, і додав, що це рішення готувалося кілька тижнів у ході багатьох обговорень з німцями та союзниками.

Відповідаючи на питання, чи планують США надати Україні західні винищувачі, Кірбі не став вдаватися в подробиці та сказав, що не дивно, що українці продовжують шукати додаткові можливості.

“Ми говорили про винищувачі, але я не хочу робити жодних заяв з цього приводу”, – сказав Кірбі.

Нагадаємо, танки Abrams для України будуть придбані через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

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