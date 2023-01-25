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Російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

При обстрілах ніхто із мешканців області не постраждав.

Російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

За 25 січня російські окупаційні війська завдали 60 ударів по Білопільській, Есманській, Глухівській та Зноб-Новгородській громадах Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, по Есманьській громаді противник бив із САУ, було зафіксовано 19 прильотів, а також випустив у бік України 7 автоматних черг. 

Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії - було 20 прильотів. 

Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів (зафіксовано 13 прильотів), як і Зноб-Новгородську (8 прильотів). 

У всіх випадках без постраждалих та руйнувань. 

Нагадаємо, російські окупанти в середу, 25 січня, завдали удару по будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в селі Токарівка Дар'ївської об'єднаної громади Херсонського району.

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