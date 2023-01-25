Російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

При обстрілах ніхто із мешканців області не постраждав.

За 25 січня російські окупаційні війська завдали 60 ударів по Білопільській, Есманській, Глухівській та Зноб-Новгородській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, по Есманьській громаді противник бив із САУ, було зафіксовано 19 прильотів, а також випустив у бік України 7 автоматних черг.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії - було 20 прильотів.

Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів (зафіксовано 13 прильотів), як і Зноб-Новгородську (8 прильотів).

У всіх випадках без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, російські окупанти в середу, 25 січня, завдали удару по будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в селі Токарівка Дар'ївської об'єднаної громади Херсонського району.