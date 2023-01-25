​Швейцарія вводить додаткові санкції проти Росії

25 січня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті ради.

Країна підтримала обмежувальні заходи Євросоюзу, які він запровадив у грудні 2022 року. Санкції застосують щодо майже 200 фізичних та юридичних осіб.

Обмеження набувають чинності з 25 січня. Серед них - заборони на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема, товарів подвійного призначення, товарів для військового і технологічного вдосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу, товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії. Заборона експорту товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків та дронів. Також ввезли заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.

Крім цього, Федеральна рада ухвалила рішення щодо реекспорту свого військового обладнання. Наразі країна може звільняти від ембарго на постачання обладнання, призначеного для розмінування в Україні. При видачі експортної ліцензії слідкуватимуть, аби продукцію використовували законно та за призначенням.

Нагадаємо, напередодні Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії ухвалила депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на передачу швейцарської зброї з третіх країн до України.

25 січня посли Євросоюзу затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.