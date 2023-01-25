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​Швейцарія вводить додаткові санкції проти Росії

Також Федеральна рада ухвалила рішення дозволити реекспорт військового обладнання до України.

​Швейцарія вводить додаткові санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

25 січня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії

Про це йдеться на сайті ради.

Країна підтримала обмежувальні заходи Євросоюзу, які він запровадив у грудні 2022 року. Санкції застосують щодо майже 200 фізичних та юридичних осіб.

Обмеження набувають чинності з 25 січня. Серед них - заборони на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема, товарів подвійного призначення, товарів для військового і технологічного вдосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу, товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії. Заборона експорту товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків та дронів. Також ввезли заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.

Крім цього, Федеральна рада ухвалила рішення щодо реекспорту свого військового обладнання. Наразі країна може звільняти від ембарго на постачання обладнання, призначеного для розмінування в Україні. При видачі експортної ліцензії слідкуватимуть, аби продукцію використовували законно та за призначенням.

Нагадаємо, напередодні Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії ухвалила депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на передачу швейцарської зброї з третіх країн до України.

25 січня посли Євросоюзу затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за агресію проти України. Дія санкцій продовжена ще на 6 місяців.

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