Папа Римський Франциск вперше зустрівся з делегацією Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій.

Про це повідомляє Vatican News.

В середу, 25 січня, перед загальною аудієнцією, що відбулася в залі Павла VI, у розташованому поруч салоні для зустрічей Папа Франциск прийняв делегацію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка цими днями здійснює робочий візит до Апостольської Столиці. Він у письмовій формі вручив заздалегідь приготовану промову, поділившись кількома словами, сказаними експромтом, вибачившись за те, що ця зустріч буде короткою, бо він мусить іти на загальну аудієнцію.

«Вибачте мені, я б залишився з вами увесь ранок, але ми є невільниками також і часу», – сказав Святіший Отець.Папа Франциск запевнив у своїй близькості, зазначивши, що регулярно приймає посланців Президента України, постійно перебуває в діалозі з представниками українського народу.

«Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом», – сказав він, підкреслюючи, що в цьому випадку не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але про «маму Україну», задля якої всі гуртуються разом.

«Це приклад перед обличчям величезної поверховності, яку сьогодні бачимо в нашій культурі», – мовив Святіший Отець.

Папа згадав про те, що з дитинства знайомий з українською літургією, й відтоді зростає його симпатія до України.

«Це давня симпатія, що виросла, і це мене ще більше наближає до вас. Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!» – наголосив Святіший Отець, подякувавши за цей візит і запросивши кожного в тиші, у спосіб, притаманний кожному, «в тиші, але разом помолитися за маму Україну». А тоді привітався з кожним делегатом зокрема.

Варто зазначити, що це перший такий візит українського міжконфесійного об’єднання до Апостольської Столиці. Попередня зустріч ВРЦіРО з Єпископом Риму відбулася в Києві 24 червня 2001 року, в рамках візиту в Україну святого Івана Павла ІІ.

Зокрема, до делегації українських церков увійшли предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, голова Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Блайх та інші.

Предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрія на зустрічі не було. Очільника відділу зовнішніх відносин УПЦ МП, Митрополита Чернівецького та Буковинського Мелетія (Єгоренка) - також. УПЦ МП представляв заступник Мелетія протоірєй Микола Данилевич.

Відповідаючи на питання LB про те, чому протоірєй Данилевич, а не сам Онуфрій або хоча б Мелетій, головний спікер УПЦ МП митрополит Климент відповів, що “так благословив Предстоятель”.

Нагадаємо, в листопаді за результатами обшуків СБУ в Чернівецько-Буковинській єпархії у її очільника, Митрополита Мелетія знайшли російський паспорт. Його тодішнього заступника, секретаря єпархії архімандрита Никиту заскочили з 17-річним хлопцем-хористом.

А згодом СБУ повідомила повідомила, що за результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.

30 листопада СБУ в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За тиждень очільник УПЦ МП Митрополит Онуфрій висвятив архімандрита Никита на єпископом. Він поїхав керувати Івано-Франківською єпархією, де у УПЦ МП залишився один храм. Його попередник – митрополит Івано-Франківський і Коломийський Серафим – втік до Росії ще напередодні війни.



11 грудня РНБО ввела санкції проти Мелетія.

Нагадаємо, Митрополит Епіфаній перебуває у Римі з першим офіційним візитом. Предстоятель ПЦУ зустрінеться з папою Римським Франциском.