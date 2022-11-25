Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита

СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

Контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Про це повідомили в пресслужбі СБУ. За даними джерел LB.ua, обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає. Саме він є найбільш імовірною кандидатурою на посаду архієрея УПЦ МП замість Павла.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За даними джерел, під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", – зазначили в пресрелізі правоохоронці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними слідства, представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо.

Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП Климент у коментарі LB.ua щодо слідчих дій та того, чи збираються висвячувати Никиту на єпископа, відповів: "СБУ повідомила, що в наслідок огляду єпархіального управління у її співробітників виникли питання щодо деяких документів. Керівництво єпархії надало свої відповіді на всі питання щодо цього. Іншої інформації Служба безпеки не оприлюднювала. Відповідно до законодавства, сторонні особи не могли бути присутні при роботі правоохоронних органів. Тому інша інформація не має підтвердження і викликає запитання щодо законності її тиражування".

Нагадаємо, в листопаді СБУ провела низку контррозвідувальних заходів у приміщеннях УПЦ (МП). 22 листопада вони відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

На території Києво-Печерської Лаври знайшли 32-річного українця, який може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван". Також знайшли проросійську літературу. Її використовують під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского міра" і готівку на загальну суму понад 2 млн грн, понад $100 тис. доларів та декілька тисяч російських рублів.

На території Сарненської єпархії УПЦ в Рівненській області знайшли пропагандистські матеріали.

До того, 18 листопада, СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП у Вінницькій області Іонафану. Очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Загалом він підозрюється зразу за кількома статтями: щодо дискрімнації, щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, щодо розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу і щодо розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Ще раніше, 13 листопада, в одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір".

24 листопада, після скандалу з піснеспівами про "звон пливьот над Росією", терміново призначили засідання Синоду. Очікувалося, що на ньому будуть прийняті рішення, які покращать ситуацію. Але керівництво московської церкви ситуацію тільки погіршило. Докладніше читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua "УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі".