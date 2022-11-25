Навчання в школах Києва відбуватиметься з 9 до 16 щонайменше до зимових канікул

Графік роботи на наступний рік сформують у січні.

Із 28 листопада навчання у школах Києва в онлайн і офлайн режимах відбуватиметься тільки в період світлового дня: з 9 до 16 години. Такий режим працюватиме щонайменше до початку зимових канікул, повідомили в КМДА.

Який графік навчання буде в наступному році – вирішуватимуть вже в січні.

У КМДА зазначили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове.

Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

Режим роботи з 9 до 16 години було впроваджено в столичних школах через вимкнення електроенергії, спричинені російськими обстрілами.