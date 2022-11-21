Відключення світла: у Києві школи працюватимуть з 9.00

З 9 січня учням будуть запропоновані індивідуальні заняття та групові консультації.

У київських школах на тлі відключень світла навчання розпочинатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У відомстві наголосили, що тепер уроки у школах триватимуть з 09:00 до 16:00. Таке рішення дозволить максимально уникнути залежності навчальних закладів від віялових та аварійних відключень світла. При цьому для дітей початкових класів до уроків та після них працюватимуть групи подовженого дня.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, після завершення осінніх канікул офлайн навчання у школах відновили 111 500 з 236 400 дітей, які зараз перебувають у столиці.

Він також зазначив, що в ході зимових канікул, які триватимуть з 26 грудня до 27 січня, діти матимуть можливість продовжити навчання.

"З 9 січня, під час канікул, учням будуть запропоновані індивідуальні заняття та групові консультації. Також працюватимуть гуртки та спортивні секції. У другому півріччі традиційно особлива увага приділятиметься учням випускних класів - четвертих, дев'ятих та одинадцятих", - додав Мондриївський.

Нагадаємо, що у Рівному з понеділка 21 листопада відновилося очне навчання у школах.