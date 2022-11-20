У Рівному відзавтра відновлюється очне навчання у школах

У разі відсутності теплопостачання в школах – навчання здійснюватиметься дистанційно.

У Рівному з понеділка 21 листопада відновлюється очне навчання у школах.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

“Відновлюємо очне навчання у школах громади. Якщо виникатимуть проблеми з електропостачання, тоді уроки триватимуть світловий день”, – сказав він.

У разі відсутності теплопостачання в школах – навчання здійснюватиметься дистанційно.

“Відповідні рішення прийматиме педагогічна рада закладів, залежно від обставин у кожному з них, та повідомлятиме батьків”, – додав Третяк.

Нагадаємо, в Україні через російську агресію повністю зруйновано 337 закладів освіти, пошкоджено понад 2700 освітніх об'єктів.