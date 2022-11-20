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Сьогодні вранці на території ЗАЕС пролунало більше 10 вибухів, – МАГАТЕ

Вибухи також було чутно вчора ввечері.

Сьогодні вранці на території ЗАЕС пролунало більше 10 вибухів, – МАГАТЕ
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі
Фото: EPA/UPG

Увечері 19 листопада і зранку 20-го на території Запорізької АЕС пролунали вибухи після періоду відносного спокою на об’єкті.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ з посиланням на главу Міжнародного агентства з атомної безпеки Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили в штаб-квартиру Агентства, що відновився обстріл як поблизу, так і на території ЗАЕС. За короткий проміжок часу вранці 20 листопада було чутно більше десятка вибухів. Команда МАГАТЕ також могла побачити деякі вибухи зі своїх вікон.

 

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї.

Нагадаємо, у МАГАТЕ заявляли про відправку місії з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції в Україні, а також у Чорнобильську зону.

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