Україні потрібно ще 150-200 танків, - Подоляк

Також для захисту неба необхідні 10-15 протиракетних систем.

Україна закликає західних партнерів збільшити постачання зброї для наступу ЗСУ.

Про це в інтерв'ю AFP сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Ключовими напрямками зараз є Запорізька та Луганська область, вважає він.

Подоляк сказав, що Україні потрібно ще 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо.

Він також згадав американські ракети ATACMS з дальністю дії 300 км. На думку Подоляка, такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі військові склади, розташовані в глибині окупованих територій. Україні навіть не потрібно було б атакувати військові цілі всередині Росії, сказав він.

Нагадаємо, що американський зенітний ракетний комплекс Hawk найближчими днями посилить українську систему ППО.

А міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов пояснив, що його країна не може надати нашій державі комплекси С-300.