ЗРК Hawk днями посилить українську ППО

Американський зенітний ракетний комплекс Hawk найближчими днями посилить українську систему ППО.

Про це повідомило Повітряне командування «Центр».

"Він має середню дальність враження і для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет. Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", - йдеться у повідомленні.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають.

Зазначимо, що MIM-23 Hawk за минулі 60 років отримав щонайменше 6 суттєвих оновлень і комплекси останнього покоління суттєво відрізняються від перших систем, які стали на озброєння у 1960 р.

Останнє оновлення MIM-23 Hawk проходило у 1995 році, і ще до 2002 року ці ЗРК стояли на озброєнні Корпусу морської піхоти США.

Кожна батарея MIM-23 Hawk Phase III має у своєму складі чотири радари (два пошукових, два підсвічування цілі та наведення); систему керування вогнем, систему «Свій-чужий», 6 пускових установок з 3 ракетами на кожній (усього 18 ракет), 6 електрогенераторів, 12 транспортних машин з боєкомплектом у 36 ракет, 3 машини заряджання. Зазвичай пускові установки MIM-23 Hawk монтуються на невеликих буксирних платформах, хоч існують і самохідні версії.

Нагадаємо, що Україна отримала від Словаччини ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana-2 Howitzer.

Також парламент Швеції ухвалив передачу Україні оборонної допомоги на 3 млрд крон.