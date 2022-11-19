За добу росіяни завдали п`яти авіаційних та 27 ракетних ударів по Україні, – Генштаб ЗСУ
За добу росіяни завдали п`яти авіаційних та 27 ракетних ударів по Україні, – Генштаб ЗСУ
Баланс сил змінився, Росія приречена на поразку, – Резніков
Баланс сил змінився, Росія приречена на поразку, – Резніков
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів
​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів
Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада
ГоловнаСуспільствоВійна

За два дні з Одеської області зерновим коридором відправились девʼять суден

Зокрема, два балкери, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії. 

За два дні з Одеської області зерновим коридором відправились девʼять суден
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство інфраструктури

За два дні з портів Одеської області зерновим коридором вийшли девʼять суден з українською агропродукцією. Вони везуть на експорт 162 000 зернових для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомили в міністерстві інфраструктури України.

"Зокрема, відправлено балкер BOZBURUN - M та GOKOVA M, на яких по 40 тис. пшениці для Ефіопії, Ємену та Афганістану. Це вже восьме та дев’яте за рахунком судна, які зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що цього тижня в Стамбулі було домовлено про продовження ще на 120 днів зернової ініціативи, заявдяки якій Україна експортує зернові до країн, які їх потребують. Завдяки реалізації домовленостей країни, що були на межі голоду, отримують необхідну їм продукцію.

Росія, яка зобовʼязувалась не обстрілювати і не перешкоджати проходженню кораблів із зерном, намагалася зірвати виконання угоди, оголосивши в жовтні односторонній вихід із домовленостей. Втім після спілкування з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і президентом Туреччини росіяни оголосили, що повертаються до виконання договору. Не заперечувала Росія і щодо продовження дії ще на 120 днів. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Москва зрозуміла: світ не дозволить їй відмовитись від зернової угоди. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також