За два дні з Одеської області зерновим коридором відправились девʼять суден

За два дні з портів Одеської області зерновим коридором вийшли девʼять суден з українською агропродукцією. Вони везуть на експорт 162 000 зернових для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомили в міністерстві інфраструктури України.

"Зокрема, відправлено балкер BOZBURUN - M та GOKOVA M, на яких по 40 тис. пшениці для Ефіопії, Ємену та Афганістану. Це вже восьме та дев’яте за рахунком судна, які зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що цього тижня в Стамбулі було домовлено про продовження ще на 120 днів зернової ініціативи, заявдяки якій Україна експортує зернові до країн, які їх потребують. Завдяки реалізації домовленостей країни, що були на межі голоду, отримують необхідну їм продукцію.

Росія, яка зобовʼязувалась не обстрілювати і не перешкоджати проходженню кораблів із зерном, намагалася зірвати виконання угоди, оголосивши в жовтні односторонній вихід із домовленостей. Втім після спілкування з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і президентом Туреччини росіяни оголосили, що повертаються до виконання договору. Не заперечувала Росія і щодо продовження дії ще на 120 днів. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Москва зрозуміла: світ не дозволить їй відмовитись від зернової угоди.