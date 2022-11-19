Головне за ніч. Субота, 19 листопада

Відбиті атаки противника на Донеччині, півтисячі поранених росіян в лікарнях Горлівки, ураження зосередження ворога на Кінбурнській косі.

Цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали переважно в східних та південних областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог за добу завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада в місто Горлівка з напрямку Майорська до лікарняних закладів доправлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких – нещодавно мобілізовані.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 19 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно склали 83 880 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 420 окупантів. Також ворог втратив шість танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі ворог знову обстрілював Нікопольський район Дніпропетровщини.

"Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади – Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів", – написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, поранених немає. Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки.

Бійці ЗСУ вразили на Кінбурнській косі район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника.

“Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано”, – повідомила пресслужба ОК “Південь”.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на південному напрямку було виконано 33 вогневих завдання. На лівобережжі попередньо втрати противника складають 26 окупантів та два танки біля Олешок.

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