Він наголосив, що таке "перемирʼя" тільки погіршить ситуацію.

Закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового перемир'я – перепочинку, щоб відновити сили.

Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію, наголосив президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", – заявив він.

Президент нагадав, що представив на Генасамблеї ООН і саміті G20 українську формулу миру. Вона складається з 10 пунктів і має на меті подолання викликів задля безпеки не лише України, а Європи і світу загалом.

"Це формула миру для світу", – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, серед запропонованих Україною десяти пунктів – радіаційна, ядерна та продовольча безпека, звільнення усіх полонених і депортованих, виведення військ Росії з української території і повне припинення бойових дій, створення міжнародного механізму відшкодування усіх завданих українцям збитків.