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СБУ знешкодила угруповання, яке вивозило до РФ ухилянтів від мобілізації

Угруповання діяло відразу у декількох регіонах України.

СБУ знешкодила угруповання, яке вивозило до РФ ухилянтів від мобілізації

Злочинне угруповання налагодило схему вивозу чоловіків за кордон. Ухилянтів від мобілізації переправляли до Росії.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Угруповання діяло відразу у декількох регіонах України. Чоловіків призовного віку вивозили до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ. "Ціна питання" становила від 2,5 до 8 тисяч доларів з клієнта.

Зловмисники обіцяли вивезти бажаючих до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі Кримським мостом на територію Росії. Для цього шахраї налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. Він повинен був забезпечити "прохід" ухилянтів через російський кордон. Ще один "маршрут" аферистів пролягав через прикордонні райони Сумської області. Зловмисники планували використовувати "обхідні" шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Також ухилянтів вивозили до країн Європи під виглядом водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

СБУ задокументували факт злочинних дій, у тому числі отримання коштів. Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях, знайшовши телефони, які використовували злочинці для спілкування з ворогом.

Шістьом учасникам схеми оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у результаті спецоперації СБУ у декількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних "трафіків" виїзду ухилянтів за кордон.

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