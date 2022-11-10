СБУ ліквідувала три схеми виїзду ухилянтів за кордон

Зловмисники діяли у Києві на Житомирщині та у Чернівцях.

У результаті спецоперації СБУ у декількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних "трафіків" виїзду ухилянтів за кордон та ліквідувала три схеми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Організатори пропонували потенційним призовникам за гроші приховано виїхати за межі нашої держави під виглядом учасників волонтерського руху", – йдеться у повідомленні.

Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 8 тис. доларів з клієнта.

У Києві нейтралізовано злочинне угруповання, яке "оформлювало" ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги. І через фіктивну благодійну організацію вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

Фото: СБУ

Ще один канал нелегальної міграції блоковано на Житомирщині. Місцевий бізнесмен гарантував чоловікам "путівку до ЄС" під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

Крім того, у Чернівцях викрито злочинну групу, яка намагалась переправляти потенційних призовників в обхід КПП через так звану "зеленку".

Всі злочинні схеми було своєчасно викрито, а їх організаторів затримано. П’ятьом фігурантам вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, керівниці благодійного фонду в Луцьку та посереднику повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону. Зловмисники пропонували чоловікам призовного віку включити їх до системи "Шлях".