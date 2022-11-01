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Керівниці благодійного фонду в Луцьку та посереднику повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону, - ОГ

Зловмисники пропонували чоловікам призовного віку включити їх до системи "Шлях".

Керівниці благодійного фонду в Луцьку та посереднику повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, очільниця благодійного фонду у Луцьку разом із спільником пропонували чоловікам призовного віку включити їх до системи "Шлях". Таким чином військовозобов’язані могли виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гумдопомоги або вантажів для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Вартість такої "послуги" для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3. тис доларів США, а для бажаючих виїхати без повернення в Україну – 4 тис. доларів США", - інформують в прокуратурі.

Правоохоронці затримали керівника благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів - 2 тис доларів США.

Під час обшуків вилучено бланки заяв від "водіїв" з копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України здійснюється слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту міграційної поліції Нацполіції України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, 30-40 чоловіків щодня намагаються незаконно перетнути кордон України. Зазвичай порушники використовують підробні документи або намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

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