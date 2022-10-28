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Справи Майдану: щодо екскерівника Київського ДАІ проводитимуть спеціальне досудове розслідування

Підозрюваний організував тиск на автомайданівців у грудні 2013-го.

Справи Майдану: щодо екскерівника Київського ДАІ проводитимуть спеціальне досудове розслідування
Фото: EPA/UPG

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього начальника Київського управління ДАІ, який у 2013-му організував тиск на автомайданівців.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Як встановило слідство, зловмисник організував складання інспекторами ДАІ завідомо неправдивих офіційних документів на активістів "АвтоМайдану". Їх звинувачували в начебто невиконанні вимоги про зупинку, коли вони здійснювали автопробіг в напрямку резиденції "Межигір’я".

"За результатами розгляду судами цих документів, у січні-лютому 2014 року притягнуто до адмінвідповідальності як учасників автопробігу, так і власників транспортних засобів, які не брали у ньому участь", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Ексочільнику столичного ДАІ інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний переховується на території Росії.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через поширення інформації щодо знищення співробітниками Бюро матеріалів резонансних кримінальних справ, зокрема про розгін Майдану, "вугільну справу" та щодо "Харківських угод".

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