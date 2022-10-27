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Суддю ОАСКу Гарника судитимуть за кермування на підпитку, - DEJURE

Активісти повідомляють про намагання приховати деталі інциденту вже на етапі надходження матеріалів справи до суду.

Суддю ОАСКу Гарника судитимуть за кермування на підпитку, - DEJURE
Кирило Гарник
Фото: Сайт Фундації DEJURE

До Печерського райсуду Києва надійшла справа про адміністративне правопорушення судді ОАСКу Кирила Гарника.

Про це повідомляє громадська організація DEJURE.

"На сайті Судової влади з’явилася інформація, що до Печерського райсуду Києва надійшла справа про адміністративне правопорушення Гарника Кирила Юрійовича, найімовірніше, суддю одіозного ОАСКу", - йдеться у повідомленні.

Фундація, яка намагається слідкувати за доброчесністю судей, інформує, що вже на етапі надходження матеріалів справи до суду є намагання приховати деталі інциденту.

"Так, всупереч вимогам законодавства, на сайті Судової влади не зазначено суть судової справи, тобто за яке саме правопорушення Гарник притягається до відповідальності. Проте за інформацією Фундації DEJURE, йдеться саме про керування авто напідпитку, ст. 130 КУпАП", - повідомили активісти.

Дата судового засідання наразі не відома, справу розглядатиме суддя Віта Бортницька.

Громадська організація вказує, що за суддею Гарником зафіксоване не одне сумнівне рішення. Наприклад, у липні 2013 він забороняв проведення мирних зібрань. А з 2011 по 2019 роки витрати його родини складали майже 13 мільйонів гривень, що на майже 9 мільйонів перевищувало їхні офіційні доходи.

"Фундація DEJURE слідкуватиме за процесом та інформуватиме громадськість", - резюмують своє повідомлення в організації.

Раніше повідомили про підозру у недекларуванні "через релігійні переконання" судді Київського окружного адмінсуду. Вона не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік.

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