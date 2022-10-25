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Прокуратура повністю повернула у державну власність гуртожитки НАУ вартістю 100 млн грн, - ОГ

Наразі рішення суду реально виконано - гуртожитки повернуто державі.

Прокуратура повністю повернула у державну власність гуртожитки НАУ вартістю 100 млн грн, - ОГ
НАУ
Фото: Офіс генпрокурора

За сприяння Подільської окружної прокуратури міста Києва виконано рішення суду про повернення у державну власність двох гуртожитків загальною площею понад 2 тис. кв. м та вартістю майже 100 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що ці гуртожитки по вулиці Вітряні Гори в місті Києві перебували на балансі НАУ. Однак у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно перейшли у власність комерційної структури та у подальшому - фізичних осіб", - інформують у відомстві.

За позовом окружної прокуратури суд витребував ці приміщення з незаконного володіння.

Наразі рішення суду реально виконано - право власності на ці приміщення за фізичними особами припинено, а гуртожитки повернуто державі.

Нагадаємо, ще у минулому році Київський апеляційний суд задовольнив позов прокурора щодо цих об'єктів нерухомості.

Раніше ці будівлі площею 964,9 м² та 1076,96 м² до 2015 року перебували у сфері управління Міністерства освіти і науки України та були закріплені за Національним авіаційним університетом. Їх незаконно вивели з державного володіння та перепродані приватній особі.

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