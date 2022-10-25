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Двоє осіб шахрайськи заволоділи майном на понад 2 млн грн займаючись фіктивним продажем пального, - ОГ

Вони "продавали" неіснуюче пальне підприємствам різної форми власності.

Двоє осіб шахрайськи заволоділи майном на понад 2 млн грн займаючись фіктивним продажем пального, - ОГ
Літні черги по пальне в Києві (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито та повідомлено про підозру двом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані у 2022 році організували роботу фіктивних підприємств із продажу неіснуючого пального підприємствам різної форми власності. При цьому, вони не мали на меті реального постачання товару після отримання грошових коштів у якості передплати за товар. Таким чином, вводячи в оману потерпілих, вони заволоділи чужим майном на загальну суму понад 2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцями у м. Києві одночасно проведено 21 обшук за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до заволодіння чужим майном, а також у їхніх транспортних засобах.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту карного розшуку.

Нагадаємо, раніше на Сумщині отримав підозру ексголова РДА, який незаконно вилучив в Укрзалізниці пальне на майже 600 тис. грн. та відправив на приватну автозаправну станцію.

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