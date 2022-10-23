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​На Київщині відремонтували понад 2000 приватних будинків і багатоповерхівок, - Кулеба

В одній із громад розпочав роботу мобільний Центр надання адміністративних послуг.

У деокупованих громада Київщини вже відремонтували понад 2000 приватних будинків і багатоповерхівок.

Про це йдеться в повідомленні керівника Київської ОВА Олексія Кулеби.

За його словами, попри постійні обстріли з боку Росії триває відбудова зруйнованих об'єктів.

Крім цього, в області відбудовують об'єкти соціальної інфраструктури та ремонтують мости.

Водночас для населення відновлюють доступ до соціальних послуг.

"Цього тижня в Бишівській громаді запрацював мобільний Центр надання адміністративних послуг. Він укомплектований автономною системою електроживлення, тому зможе функціонувати незалежно від стаціонарних джерел. Раніше ЦНАП у Бишівській громаді розташовувався у приміщенні центру культури. Його вщент зруйнували окупанти", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, за три місяці понад 225 тис. українців подали заяви через "Дію" про майно, яке було пошкоджене внаслідок російського вторгнення.

В одному з населених пунктів Київщини планують побудувати модульні будинки, у цьому допоможуть іноземні партнери.

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