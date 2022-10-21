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Завершила роботу місія МВФ щодо України, - НБУ

Українська сторона очікує на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні.

Завершила роботу місія МВФ щодо України, - НБУ
Фото: publika.md

Місія Міжнародного валютного фонду щодо України, яка працювала у Відні з 17 по 20 жовтня 2022 року, завершила свою роботу. 

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку.

Під час роботи місії представники НБУ та Міністерства фінансів України провели низку зустрічей з експертами МВФ. Вони детально розглянули питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

"Експерти МВФ позитивно оцінили політику Національного банку, спрямовану на утримання монетарної і фінансової стабільності та належне функціонування банківської системи України в надзвичайно складних умовах", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, сторони обговорили питання фінансово-економічної політики, які можуть бути закладені в нову Моніторингову програму із залученням Ради МВФ. Ця програма стане основою для плану заходів Національного банку та уряду України з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначить потреби в зовнішньому фінансуванні.

За даними Нацбанку, наступний раунд переговорів з експертами Міжнародного валютного фонду очікується у листопаді. 

За словами очільника НБУ Андрія Пишного, Україна налаштована на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні. Це дозволить закласти міцну основу української макроекономічної політики, а на початку наступного року зробити відчутні кроки в напрямі нової масштабної програми МВФ. До того ж, програма сприятиме збільшенню спроможності України залучати кошти від інших донорів.

Нагадаємо, 17 жовтня, у Відні розпочала свою роботу місія МВФ щодо України.

До цього Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету у 2023 році.

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